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Политика

04:50

В ООН приняли резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

за рубежом политика

Фото: EPA/TASS/Justin Lane

Третий комитет Генеральной ассамблеи (ГА) ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.

Как сообщает "Интерфакс", предложенный Россией документ поддержала 121 страна, против выступили США и Украина. Еще 55 государств воздержались от голосования.

Теперь резолюцию против практик, способствующих эскалации современных форм расизма и ксенофобии, обсудят на пленарном заседании ГА ООН в декабре.

Документ рекомендует странам принять надлежащие законодательные меры, чтобы предотвратить пересмотр итогов и преступлений Второй мировой войны.

В частности, резолюция осуждает инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма. Россия ежегодно вносит проект, против которого всегда голосуют США и Украина.

Первый комитет Генассамблеи ООН ранее одобрил предложенный РФ проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями.

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