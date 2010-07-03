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Политика

12 октября, 23:10

Россия не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии

политика

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Россия не поддержала заявление США в Совете Безопасности ООН по турецкой военной операции в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник в дипломатических кругах.

Документ, предложенный Вашингтоном, оценивает действия Анкары как вторжение и призывает эту страну прекратить военную операцию в соседней стране. Как пояснил источник, изложенная позиция не соответствует официальной позиции МИД России.

Ранее Владимир Путин в интервью телеканалам RT, Arabik Sky News и Al Arabiya заявил, что Сирию необходимо освободить от иностранного военного присутствия. Президент подчеркнул, что это касается всех государств, включая Россию. Он отметил, что если будущее легитимное руководство Сирии скажет, что оно не нуждается в присутствии российских ВКС, они покинут страну.

Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы и выпустить в Европу беженцев, а их около четырех миллионов. Это ответ президента Турции на обвинение во вторжении в Сирию.

Анкара начала военную операцию на северо-востоке Сирии. В частности, операция направлена против запрещенной в России группировки "Исламское государство", террористических организаций "Рабочая партия Курдистана" и "Силы народной самообороны". Курды и турки обмениваются ударами с воздуха и на суше.

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