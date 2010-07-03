Опубликовано видео ударов турецких войск по северу Сирии

В Сети появились кадры первых ударов турецких войск на севере Сирии в рамках операции "Источник мира". Их опубликовало агентство Anadolu.

На видеозаписи можно увидеть последствия ударов и турецкие самолеты, которые вылетают на задание.

Видео: YouTube/Anadolu Ajansı

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии. Операция "Источник мира", по словам турецкого лидера, направлена против террористических организаций "Рабочая партия Курдистана", "Силы народной самообороны" и запрещенной в России группировки "Исламское государство".

Как пояснили в Анкаре, они хотят очистить приграничную территорию от курдского ополчения, создать зону безопасности и разместить там сирийских беженцев. По данным турецких властей, на территории страны находятся примерно четыре миллиона сирийцев, которых Анкара "не может бесконечно содержать".

Сирийский государственный телеканал Ikhbariya передает, что турецкая армия атаковала города Дарбасия, Маликия, Камышлы в провинции Хасеке, а также города Телль-Абъяд и Айн-Иса в провинции Ракка. Также сообщается об ударах ВВС Турции по линии электропередач, которая снабжает энергией водонапорную станцию Аллюк, и по плотине Саффан.

В телефонной беседе Владимир Путин призвал Эрдогана тщательно взвесить последствия военной операции в Сирии, чтобы она не навредила общим усилиям по урегулированию кризиса.

Ситуацию на севере Сирии обсудит Совет Безопасности ООН.