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В мире

16:16

Эрдоган объявил о начале операции ВС Турции в Сирии

за рубежом политика

Фото: ТАСС/AP Photo/Baderkhan Ahmad

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии, сообщает РИА Новости.

Новая трансграничная операция получила название "Источник мира". По словам турецкого лидера, операция направлена против террористических организаций "Рабочая партия Курдистана", "Силы народной самообороны" и запрещенной в России ИГИЛ.

"Цель Турции – устранить террористический коридор на южной границе, принести мир и спокойствие в регион", – заявил Эрдоган.

Отмечается, что операция стартовала с авиаударов ВВС республики.

9 октября турецкие военные начали пересекать границу на северо-востоке Сирии, чтобы вынудить поддерживаемых США курдских бойцов отойти от границы.

Ранее сирийский министр иностранных дел Валид Муаллем заявил о необходимости вывода всех иностранных войск с территории республики. Выступая на Генассамблее ООН, он подчеркнул, что в противном случае страна оставляет за собой право на контрмеры.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по просьбе властей САР начали оказывать помощь в борьбе с террористами.

Вместе с союзниками операцию против боевиков в Ираке и Сирии проводят США. В Сирии западная коалиция и Турция действуют без согласия правительства страны.

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