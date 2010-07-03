Сирия потребовала вывода войск США и Турции

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Сирийский министр иностранных дел Валид Муаллем заявил о необходимости вывода всех иностранных войск с территории республики.

Выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, он подчеркнул, что в противном случае страна оставляет за собой право на контрмеры.

Глава МИД Сирии указал, что незаконное военное присутствие на севере сохраняют США и Турция, что является нарушением международного права.

"Они дошли до такой наглости, как проведение переговоров и создание так называемой зоны безопасности", – цитирует Муаллема агентство SANA.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по просьбе властей САР начали оказывать помощь в борьбе с террористами.

Вместе с союзниками операцию против боевиков в Ираке и Сирии проводят США. В Сирии западная коалиция и Турция действуют без согласия правительства страны.

В декабре 2018 года Дональд Трамп заявил, что США разгромили террористов в Сирии. Позднее он приказал поэтапно выводить американские войска из Сирии.