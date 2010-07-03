Белый дом объявил о полной победе над ИГ в Сирии

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) в Сирии разгромлена, передает портал Buzzfeed.
По ее словам, она уничтожена "на 100 процентов". Сандерс рассказала, что исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан сообщил о последних изменениях в ситуации в Сирии президенту США Дональду Трампу.
Постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари назвал это заявление блефом, передает РИА Новости.
"Нет никакого "Исламского государства", начнем с названия, его никогда и не было. Оно не исламское, и не государство. Это кучка террористов со всего мира, попавших в Сирию через границу с соседними государствами, спонсируемыми международными разведывательными службами, в том числе ЦРУ и британскими", – подчеркнул он.
Аль-Джаафари добавил, что боевики ИГ по-прежнему находятся в лагере "Рукбан" под защитой США.
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев полагает, что США выдают успешную антитеррористическую операцию сирийскую армии, поддержанную российскими ВКС, за итог своих усилий.
"Провалившись в Сирии дважды, в попытке смены власти и в борьбе с терроризмом, американцы пытаются сейчас всеми силами доказать справедливость поговорки "у победы много отцов", – сказал сенатор. Но им остается лишь наблюдать за происходящим уже в качестве зрителей, считает он.
"И это неплохо, лишь бы не мешали тем, кто занимается в Сирии реальным делом", – заключил Косачев.
В декабре 2018 года американский лидер утверждал, что США разгромили силы группировки ИГ в Сирии. Позднее он приказал поэтапно выводить американские войска из Сирии.
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