Лавров заявил о конце войны в Сирии

07:20
07:20
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что война в Сирийской арабской республике (САР) закончилась.
"Война в Сирии действительно закончилась, – сказал министр в интервью газете "Труд". – Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни".
Однако, по его словам, там сохраняются отдельные очаги напряженности, например, в Идлибе и на восточном берегу реки Евфрат.
В этих условиях на первый план выходит политическое урегулирование кризиса для достижения стабильности в Ближневосточном регионе в целом, добавил министр.
Глава МИД РФ указал на необходимость оказания Сирии гуманитарного содействия, а также выступил за возвращение всех сирийцев на родину, а самой страны в "арабскую семью".
Лавров подчеркнул, что важным этапом станет запуск комитета для конституционной реформы при содействии ООН, куда должны войти представители оппозиции.
В декабре 2018 года Дональд Трамп заявил, что США разгромили террористов в Сирии. Позднее он приказал поэтапно выводить американские войска из Сирии.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по просьбе властей САР начали оказывать помощь в борьбе с террористами.
Вместе с союзниками операцию против боевиков в Ираке и Сирии проводят США. В Сирии западная коалиция действуют без согласия правительства страны.
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