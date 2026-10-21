Эксперт Петин: перед наступлением холодов нужно настроить прижим окон

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко​

Силу прижима пластиковых окон к раме можно регулировать в зависимости от сезона. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал эксперт в строительной области Николай Петин.

Он отметил, что зимой прижим усиливают, чтобы уменьшить зазоры между уплотнителем и рамой и сократить продувание, а летом ослабляют, чтобы не перегружать уплотнитель и обеспечить естественную вентиляцию.

У окон также есть стандартный, или универсальный, режим – с промежуточной силой прижима. По словам специалиста, качественным новым окнам в первые годы эксплуатации обычно достаточно такой настройки даже зимой, поэтому менять ее без необходимости не стоит.

Проверить, насколько плотно закрывается створка, можно с помощью листа бумаги. Его нужно поместить между рамой и створкой, а затем закрыть окно. Если бумага вытаскивается легко, прижим может быть слабым. Если лист зажат плотно, окно настроено правильно. Проверку рекомендуется провести в нескольких точках по периметру.

Для регулировки используют цапфы, или эксцентрики – подвижные металлические элементы на торце створки. На большинстве таких деталей есть метка в виде точки или риски. В летнем режиме она направлена в сторону улицы, в зимнем – в сторону помещения. При переходе с летней настройки на зимнюю цапфу поворачивают на 180 градусов, а со стандартной – на 90 градусов.

Петин предупреждает, что чрезмерное усилие при повороте цапфы может повредить фурнитуру. Не стоит постоянно использовать и максимальный прижим – это ускоряет износ уплотнителя и увеличивает нагрузку на механизмы. Если после регулировки ручка закрывается с большим усилием, прижим следует немного ослабить.

Снизить теплопотери также помогут теплосберегающая пленка на стекле и окна с греющими стеклами. По словам эксперта, регулировка занимает несколько минут и не требует специальных навыков.

Ранее эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь рассказал, как подготовить дачу к зиме. Он рекомендовал слить воду из труб, бойлеров и уличных емкостей, проверить печи и дымоходы, убрать с участка сухую траву и древесные отходы, а перед отъездом отключить электроприборы и обесточить дом.

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