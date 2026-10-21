Москва во второй раз возглавила рейтинг регионов РФ по развитию экономики замкнутого цикла

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва во второй раз заняла первое место в сводном рейтинге субъектов России по развитию экономики замкнутого цикла экспертно-аналитической платформы "Инфрагрин". Результаты исследования представили в докладе "Регионы и города России 2026: циркулярность, биоразнообразие и адаптация" в Москве. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Сводный рейтинг основан на официальной статистике и данных отраслевых и экспертных партнеров проекта – НП "Совет рынка", ДОМ.РФ и "Эксперт РА". Сводный зачет объединяет три тематических рейтинга: "Управление отходами и ресурсами", "Снижение воздействия на экосистемы и их восстановление", "Альтернативная мобильность и здоровая среда".

"Для Москвы экономика замкнутого цикла – это прежде всего эффективное использование ресурсов в городском хозяйстве: меньше потерь, более долгий срок службы активов и больше материалов, возвращенных в повторный хозяйственный оборот", – подчеркнула Багреева.

По ее словам, лидерство в рейтинге, где теперь учитывают и динамику за последние годы, отражает системную работу правительства Москвы, а не разовый результат. В новом издании рейтинг теперь охватывает не только экономику замкнутого цикла, но также и экосистемы с природным капиталом, сервисную экономику, климатическую адаптацию территорий и устойчивость городской среды.

Количество оцениваемых показателей увеличилось с 32 до 46, причем по многим из них учтена динамика за три последних доступных года. Такой подход позволяет оценить и достигнутый уровень, и устойчивость изменений, отметила заммэра. Кроме того, Москва стала лидером по направлениям "Управление отходами и ресурсами" и "Альтернативная мобильность и здоровая среда".

В городе используется комплексный подход к эффективному управлению ресурсами в городском хозяйстве. Багреева уточнила, что в ходе капитального ремонта многоквартирных домов повышается их энергоэффективность, а дома по программе реновации строят с классом энергоэффективности не ниже B.

Вывоз отходов строительства, сноса и грунта упрощает автоматизированная информационная система "ОССиГ" (АИС "ОССиГ"). Она также усиливает контроль за перемещением таких отходов.

Также в столице действует раздельный сбор твердых коммунальных отходов, модернизируются очистные сооружения, развиваются городской электротранспорт и сервисы новой мобильности. Сервис "Вывоз ненужных вещей" на портале mos.ru и проект "Экоточки Москвы" помогают жителям давать вещам вторую жизнь. С 2022 года столица помогает предприятиям внедрять бережливое производство в рамках федерального проекта "Производительность труда".

Заммэра отдельно упомянула, что экономика замкнутого цикла включает не только возврат материалов в оборот, но и предотвращение потерь внутри производственных процессов. Сокращение брака, простоев и избыточных запасов уменьшает расход материалов и энергии, а объем отходов снижается. Часто для этого не требуется дополнительных затрат, заключила она.

Ранее Сергей Собянин заявил, что Москва лидирует в ряде высокотехнологичных отраслей промышленности, чем помогает наращивать технологический суверенитет России. Столица, в частности, занимает первое место в стране по выручке в радиоэлектронике, электромобилестроении, а также авиационной, ракетно-космической и медицинской сферах.

Например, доход в радиоэлектронике, которая включает свыше 870 предприятий, показал рост на 35% за прошлый год, пищевая промышленность с более чем 350 предприятий – на 13%, а фармацевтика и медицина, где порядка 300 предприятий, – на 11 и 15% соответственно.

При этом выручка более 20 компаний ракетно-космической промышленности увеличилась на 11%, авиационной, в которой около 50 предприятий, – на 7%, а в электромобилестроении – почти в 10 раз.