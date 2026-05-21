Собянин: Москва помогает наращивать технологический суверенитет России

Москва лидирует в ряде высокотехнологичных отраслей промышленности, чем помогает наращивать технологический суверенитет России. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

Столица, в частности, занимает первое место в стране по выручке в радиоэлектронике, электромобилестроении, а также авиационной, ракетно-космической и медицинской сферах.

Например, доход в радиоэлектронике, которая включает свыше 870 предприятий, показал рост на 35% за прошлый год, пищевая промышленность с более чем 350 предприятий – на 13%, а фармацевтика и медицина, где порядка 300 предприятий – на 11 и 15% соответственно.

В то же время выручка более 20 компаний ракетно-космической промышленности поднялась на 11%, авиационной, в которой около 50 предприятий, – на 7%, а в электромобилестроении – почти в 10 раз.

"Стало больше компаний, выпускающих критически важные товары и разрабатывающих инновационные решения. Это помогает развиваться отечественным продуктам и технологиям, которые по качеству лучше иностранных аналогов. За счет этого растет технологический суверенитет нашей страны", – пояснил мэр.

Причем он обратил внимание на то, что новые производства строятся компактно, с использованием зеленых технологий, энергоэффективных решений и принципов замкнутого цикла.

Говоря о планах к 2030 году, градоначальник выразил уверенность в превышении на 50% доли высокотехнологичных секторов в выручке московских предприятий.

Таким образом, по мнению Собянина, эти отрасли станут доминирующими в промышленности города, благодаря чему половина всей продукции столицы будет связана с инновациями и передовыми технологиями.

Ранее глава Москвы рассказал, что всего городе функционируют свыше 4,6 тысячи предприятий, где трудятся более 755 тысяч сотрудников. Они в 2025 году в том числе увеличили выручку почти на четверть – это 5,1 триллиона рублей. В связи с этим столичный бюджет пополнился 338 миллиардами рублей налогов от предприятий обрабатывающей промышленности.