Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 09:28

Мэр Москвы

Собянин: Москва помогает наращивать технологический суверенитет России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москва лидирует в ряде высокотехнологичных отраслей промышленности, чем помогает наращивать технологический суверенитет России. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

Столица, в частности, занимает первое место в стране по выручке в радиоэлектронике, электромобилестроении, а также авиационной, ракетно-космической и медицинской сферах.

Например, доход в радиоэлектронике, которая включает свыше 870 предприятий, показал рост на 35% за прошлый год, пищевая промышленность с более чем 350 предприятий – на 13%, а фармацевтика и медицина, где порядка 300 предприятий – на 11 и 15% соответственно.

В то же время выручка более 20 компаний ракетно-космической промышленности поднялась на 11%, авиационной, в которой около 50 предприятий, – на 7%, а в электромобилестроении – почти в 10 раз.

"Стало больше компаний, выпускающих критически важные товары и разрабатывающих инновационные решения. Это помогает развиваться отечественным продуктам и технологиям, которые по качеству лучше иностранных аналогов. За счет этого растет технологический суверенитет нашей страны", – пояснил мэр.

Причем он обратил внимание на то, что новые производства строятся компактно, с использованием зеленых технологий, энергоэффективных решений и принципов замкнутого цикла.

Говоря о планах к 2030 году, градоначальник выразил уверенность в превышении на 50% доли высокотехнологичных секторов в выручке московских предприятий.

Таким образом, по мнению Собянина, эти отрасли станут доминирующими в промышленности города, благодаря чему половина всей продукции столицы будет связана с инновациями и передовыми технологиями.

Ранее глава Москвы рассказал, что всего городе функционируют свыше 4,6 тысячи предприятий, где трудятся более 755 тысяч сотрудников. Они в 2025 году в том числе увеличили выручку почти на четверть – это 5,1 триллиона рублей. В связи с этим столичный бюджет пополнился 338 миллиардами рублей налогов от предприятий обрабатывающей промышленности.

Эффективную систему развития высокотехнологичной промышленности создали в Москве

Читайте также


мэр Москвыэкономикагород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика