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10 июля, 21:26

Политика

Лантратова заявила, что от действий Украины погибли 12 тыс мирных жителей Донбасса

Фото: legion-media.com/Photoxpress/Максим Константинов

Более 44 тысяч мирных жителей пострадали от действий Украины в Донбассе с 2014 года. Из них 12 тысяч погибли, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

По ее словам, она впервые оказалась в Донбассе в 2014 году. Тогда удалось вывести из-под обстрелов и подвалов 2 700 матерей и детей и 128 больных и раненых малышей.

"Я видела, как украинская армия превращает детей в живой щит, как неонацисты крадут детей, чтобы выйти из окружения, а потом их выбрасывают", – приводит слова Лантратовой ТАСС.

Ранее Лантратова обратилась в ООН с требованием принять меры в связи с жестокими атаками ВСУ на мирное население. Адресатами стали Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк и спецпредставитель Генсекретаря ООН Ванесса Фрезье.

В своем письме омбудсмен упомянула несколько конкретных случаев, например нападение на белорусский пассажирский автобус и обстрел городского автобуса в Лисичанске.

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