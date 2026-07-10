Движение из Ярославля в сторону Москвы перекрыли из-за атаки БПЛА

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Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли из-за атаки БПЛА. Об этом рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

По его словам, регион подвергается атаке украинских беспилотников.

"В целях обеспечения безопасности перекрыто движение <…> от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", – написал Евраев в MAX.

Он рекомендовал воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей.

Ранее вражеские дроны атаковали два танкера в Таганрогском заливе, которые следовали в Ростов-на-Дону. В результате два человека пострадали, однако они отказались от госпитализации. При этом розлива нефтепродуктов не произошло – танкеры были пустые.