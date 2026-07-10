10 июля, 20:18Политика
Лавров заявил, что РФ готова начать серийный выпуск вакцины против нового штамма Эболы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Россия готова в серийных объемах производить вакцину против нового штамма лихорадки Эбола. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Бурунди Эдуаром Бизиманой.
"Наши представители приезжали сюда, провели оперативно работу на месте, нашли те тест-системы, которые работают для выявления этого конкретного вируса", – приводит слова дипломата ТАСС.
В пресс-службе Роспотребнадзора добавили, что уже передали Гвинее тест-системы российского производства для выявления штамма Эболы "Бундибугио".
"Тесты поступили в Российско-Гвинейский научно-исследовательский центр эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней", – добавили в ведомстве.
Первые сообщения о вспышке Эболы поступили из Демократической Республики Конго (ДРК) в начале мая. Спустя время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию чрезвычайной ситуацией. Лихорадка Эбола продолжает распространяться в республике, ситуация с вирусом еще не стабилизировалась.
По последним данным, число подтвержденных смертей от Эболы в ДРК достигло 600 человек. При этом общее количество заболевших достигло 1 759 человек. Показатель смертности достиг 34,1%.
Эксперт рассказал, может ли вирус Эбола проникнуть в Россию