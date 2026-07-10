Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 20:18

Политика

Лавров заявил, что РФ готова начать серийный выпуск вакцины против нового штамма Эболы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россия готова в серийных объемах производить вакцину против нового штамма лихорадки Эбола. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Бурунди Эдуаром Бизиманой.

"Наши представители приезжали сюда, провели оперативно работу на месте, нашли те тест-системы, которые работают для выявления этого конкретного вируса", – приводит слова дипломата ТАСС.

В пресс-службе Роспотребнадзора добавили, что уже передали Гвинее тест-системы российского производства для выявления штамма Эболы "Бундибугио".

"Тесты поступили в Российско-Гвинейский научно-исследовательский центр эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней", – добавили в ведомстве.

Первые сообщения о вспышке Эболы поступили из Демократической Республики Конго (ДРК) в начале мая. Спустя время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию чрезвычайной ситуацией. Лихорадка Эбола продолжает распространяться в республике, ситуация с вирусом еще не стабилизировалась.

По последним данным, число подтвержденных смертей от Эболы в ДРК достигло 600 человек. При этом общее количество заболевших достигло 1 759 человек. Показатель смертности достиг 34,1%.

Эксперт рассказал, может ли вирус Эбола проникнуть в Россию

Читайте также


политикаобщество

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика