Лавров заявил, что РФ готова начать серийный выпуск вакцины против нового штамма Эболы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россия готова в серийных объемах производить вакцину против нового штамма лихорадки Эбола. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Бурунди Эдуаром Бизиманой.

"Наши представители приезжали сюда, провели оперативно работу на месте, нашли те тест-системы, которые работают для выявления этого конкретного вируса", – приводит слова дипломата ТАСС.

В пресс-службе Роспотребнадзора добавили, что уже передали Гвинее тест-системы российского производства для выявления штамма Эболы "Бундибугио".

"Тесты поступили в Российско-Гвинейский научно-исследовательский центр эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней", – добавили в ведомстве.

Первые сообщения о вспышке Эболы поступили из Демократической Республики Конго (ДРК) в начале мая. Спустя время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию чрезвычайной ситуацией. Лихорадка Эбола продолжает распространяться в республике, ситуация с вирусом еще не стабилизировалась.

По последним данным, число подтвержденных смертей от Эболы в ДРК достигло 600 человек. При этом общее количество заболевших достигло 1 759 человек. Показатель смертности достиг 34,1%.