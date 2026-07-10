Собянин: два летевших на Москву БПЛА сбиты системой ПВО Минобороны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны вечером в пятницу, 10 июля. Об этом на своей странице в MAX рассказал Сергей Собянин.

Как уточнил мэр столицы, сейчас специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Атака дронов на столицу продолжается с ночи. Ранее были сбиты 5 вражеских БПЛА.

На фоне атаки столичный аэропорт Внуково временно принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. Временные меры были введены для обеспечения безопасности полетов. Позже полетные ограничения были сняты.