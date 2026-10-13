Москва вошла в топ-5 по экологии в Национальном рейтинге качества жизни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва, Адыгея, Чечня, Подмосковье и Санкт-Петербург возглавили пятерку лидеров по направлению "Экология" в Национальном рейтинге качества жизни за 2025 год. Об этом говорится в аналитическом докладе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Средний балл этих пяти регионов по экологии составил 56,5, что превышает средний уровень по стране почти на 15 пунктов.

В столице, Московской области и Санкт-Петербурге зафиксирована максимальная доля переработки отходов, свалки ликвидированы, а очистные сооружения работают эффективно. В Адыгее и Чечне главный акцент сделан на сохранении и защите природы.

Среди федеральных округов по экологии лидирует Северо-Кавказский – 45,4 балла. На втором месте Центральный округ с 42,8 балла, на третьем – Приволжский с 42,7 балла.

Ранее Московская, Сургутская, Санкт-Петербургская, Набережночелнинская и Южно-Сахалинская агломерации вошли в лидеры рейтинга экономической эффективности территорий. Столичная агломерация получила 99 баллов из 100. Лидер рейтинга дает 62,1 триллиона рублей валового городского продукта, что больше, чем остальные ведущие агломерации.

