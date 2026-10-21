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21 октября, 15:15

Общество

Около 3 тыс молодых людей примут участие в Молодежном дне в рамках недели "Народы России"

Фото: rgo.ru/Илья Мельников

Около 3 тысяч молодых людей станут участниками Молодежного дня Международной недели "Народы России". Об этом сообщил статс-секретарь – заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов.

Он отметил значимость Молодежных дней в рамках больших форумов. По словам Аширова, такие дни дают молодым людям возможность накопить опыт. Кроме того, это позволит им не только чем-то обменяться, но и показать инициативы, которые у них есть.

"Чтобы коллеги, старшие товарищи точно увидели, что молодые люди сегодня готовы двигать нашу страну вперед", – цитирует Аширова РИА Новости.

Он также добавил, что все проекты, организованные в рамках Молодежного дня, будут направлены на молодых людей разных возрастов и из разных социальных слоев.

Ожидается, что Международная неделя "Народы России" пройдет с 2 по 8 ноября в Национальном центре "Россия". Молодежный день запланирован на 7 ноября. Для участников и гостей будут организованы культурная, деловая, спортивная и выставочная программы.

Ранее стало известно, что в Москве к культурно-образовательной акции "Ночь искусств" подготовили свыше 400 событий. Акция состоится в ночь с 3 на 4 ноября. Программа охватит свыше 120 площадок в разных районах города. Например, Театр кукол подготовил программу к 125-летию со дня рождения Сергея Образцова и 95-летию основания учреждения.

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