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21 октября, 14:57

Происшествия

МИД призвал россиян избегать мест массового скопления людей в Европе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В МИД призвали россиян проявлять осторожность на фоне беспорядков в Европе и воздерживаться от посещения мест массового скопления людей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Дипломат также заявила, что по состоянию на вторую половину 20 октября сведений о пострадавших в ходе беспорядков российских гражданах не поступало. По словам Захаровой, обращений в российские загранучреждения по этому поводу не было.

Во Франции беспорядки проходят на фоне роста цен на топливо и снижения покупательной способности граждан, протестующие вступают в столкновения с полицией. Сообщалось о применении правоохранителями слезоточивого газа.

Число задержанных во время беспорядков ранее превысило 2 тысячи человек, пострадали более 600 полицейских, жандармов и пожарных. Из-за акций протеста премьер-министр Франции Себастьян Лекорню поручил ввести частичный комендантский час.

Также сообщалось о беспорядках в Милане – протестующие против роста стоимости жизни разбивали витрины и громили магазины.

Помимо этого, антиправительственные митинги проходят в Албании. Демонстранты бросают в полицейских бутылки с зажигательной смесью, в ответ правоохранители применяют слезоточивый газ.

Россияне не отменяют туры во Францию, несмотря на беспорядки

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