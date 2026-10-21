Во Франции предложили задействовать армию для подавления беспорядков

Фото: РИА Новости/Евгений Полойко

Франции стоит развернуть регулярную армию против организаторов уличных беспорядков, чтобы стабилизировать обстановку. Об этом в беседе с ТАСС заявил полковник Вооруженных сил Франции в отставке Жак Огар.

По его мнению, такая мера необходима для успокоения ситуации внутри страны. При этом французские власти должны открыто принять на себя ответственность за возможные последствия такого шага.

В конце сентября во французском регионе Иль-де-Франс прошли демонстрации учащихся, которые затронули всю страну. Позже начались массовые акции протеста против роста цен на топливо и снижения покупательной способности граждан.

В некоторых городах акции переросли с столкновения с правоохранителями. В ходе беспорядков задержаны более 2 тысяч человек.

На фоне этого премьер-министр страны Себастьян Лекорню распорядился ввести частичный комендантский час в центрах отдельных французских городов.