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21 октября, 14:50

Спорт

Футболист ПСЖ Хвича Кварацхелия получил разрыв крестообразной связки

Фото: AP Photo/Thibault Camus

Грузинский вингер футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия получил разрыв передней крестообразной связки. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Ранее СМИ сообщали, что игрок получил травму во втором тайме встречи с испанской "Барселоной" в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов, которая завершилась со счетом 4:2. Тогда его заменили.

В ФК отметили, что Кварацхелии предстоит операция. Кроме того, в том же матче пострадали еще двое: французский вингер Усман Дембеле и бразильский защитник Маркиньос. У обоих травмы бедра, из-за которых они будут вынуждены пропустить несколько недель.

Кварацхелия начал сотрудничать с ПСЖ зимой 2025 года. В составе команды вингер дважды выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции и Суперкубок УЕФА, по одному разу – Кубок и Суперкубок страны, а также Межконтинентальный кубок.

В текущем сезоне футболист провел 11 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Ранее стало известно, что полузащитник московского ФК "Спартак" Даниил Зорин получил травму и не сможет играть в ближайшие месяцы. Врачи диагностировали у игрока повреждение ахиллового сухожилия, ему была необходима операция.

За московскую команду футболист провел 22 матча, в которых сделал шесть результативных передач и забил три гола.

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