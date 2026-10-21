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21 октября, 15:37

Общество

Верховный суд России разрешил отцу не возвращать дочь матери во Францию

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Верховный суд России удовлетворил жалобу Алексея Ермакова на решение о возвращении его дочери матери, гражданке Украины Веронике Тишковой, проживающей во Франции, сообщается на сайте суда.

"Жалоба Ермакова на решение по иску Тишковой о возвращении ребенка в страну постоянного проживания удовлетворена", – говорится в сообщении.

Как отметил "Коммерсант", Ермаков и Тишкова стали супругами в 2018 году. После развода их общая дочь осталась жить с матерью во Франции. В марте 2025 года россиянин взял ребенка на отдых в Турцию и Словакию и заверил суд, что вернет девочку через две недели. Обещание он не сдержал: в апреле дочь оказалась в России.

В июле 2025-го Тишкова подала иск в Центральный районный суд Новосибирска с требованием вернуть ребенка. К этому моменту девочка получила российское гражданство. В октябре того же года суд постановил вернуть ее во Францию, апелляционная и кассационная инстанции поддержали мать. После этого Ермаков обратился с жалобой в Верховный суд.

Верховный суд в числе доводов сослался на статус Франции: суд назвал ее "недружественным государством", входящим в НАТО и Европейский союз, и указал, что это создает риски для девочки.

Ранее Верховный суд России указал на необходимость в приоритетном порядке учитывать интересы ребенка при определении, с кем из родителей он будет проживать. Примером послужил иск экс-супругов из Ростовской области, которые хотели определить, с кем из них будет проживать несовершеннолетний сын. Суд первой инстанции установил, что ребенок будет жить с отцом. После этого была подана апелляция, отменившая данное решение и обязавшая вернуть сына матери. Было указано на отсутствие исключительных обстоятельств, которые позволили бы их разлучить.

При этом отмечается, что интересы ребенка не были учтены судом. После этого отец обратился в Верховный суд с жалобой, в которой указал, что Апелляционный суд не дал объяснений, почему проживание с матерью является более предпочтительным. Кроме того, не была дана оценка заключению органа опеки, допускавшему проживание с отцом.

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