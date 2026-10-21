Песков: Москва не знает, будут ли адекватны правые политики во Франции или Германии

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Москва не знает, будут ли адекватными правые политики, если они придут к власти во Франции или Германии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, можно ли считать, что диалога с Европой у России не будет, пока правые не придут к власти в странах ЕС, представитель Кремля заметил, что это "совершенно необязательно".

Ранее Песков подчеркнул, что массовые беспорядки, охватившие ряд европейских стран, указывают на большой кризис. Он отметил, что волнения из крупнейших городов Франции уже перекинулись в Италию и начинают распространяться на другие страны.

По словам Пескова, такие беспорядки "фактически уже граничат с хаосом". Он также добавил, что это внутреннее дело этих стран.

