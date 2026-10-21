Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 16:04

Транспорт

Никитин заявил о планах вывести грузовики без водителя на дороги России к 2028 году

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Грузовые автомобили без водителя в кабине планируется вывести на дороги общего пользования к 2028 году. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин в ходе выступления в Госдуме.

По его словам, сейчас в рамках проекта "Беспилотные логистические коридоры" автономные грузовики компаний "Камаз", "Яндекс" и Navio работают на трассах М-11 "Нева", ЦКАД, М-4 "Дон" и М-12 "Восток".

Министр подчеркнул, что массовое внедрение автономных систем на земле, в воздухе и на воде является одним из важнейших приоритетов транспортной отрасли России. Это также касается обеспечения технологического лидерства.

Ранее первый заместитель Минтранса РФ Константин Пашков заявил, что Россия входит в число трех мировых лидеров по развитию беспилотного транспорта. По его словам, в тройке ведущих стран также находятся США и Китай.

РФ, кроме того, входит в десятку государств по уровню развития цифровых сервисов в транспортной сфере. При этом по отдельным направлениям, особенно в области автономного транспорта, страна находится в первой тройке.

Читайте также


транспорттехнологии

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика