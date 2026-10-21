Никитин заявил о планах вывести грузовики без водителя на дороги России к 2028 году

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Грузовые автомобили без водителя в кабине планируется вывести на дороги общего пользования к 2028 году. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин в ходе выступления в Госдуме.

По его словам, сейчас в рамках проекта "Беспилотные логистические коридоры" автономные грузовики компаний "Камаз", "Яндекс" и Navio работают на трассах М-11 "Нева", ЦКАД, М-4 "Дон" и М-12 "Восток".

Министр подчеркнул, что массовое внедрение автономных систем на земле, в воздухе и на воде является одним из важнейших приоритетов транспортной отрасли России. Это также касается обеспечения технологического лидерства.

Ранее первый заместитель Минтранса РФ Константин Пашков заявил, что Россия входит в число трех мировых лидеров по развитию беспилотного транспорта. По его словам, в тройке ведущих стран также находятся США и Китай.

РФ, кроме того, входит в десятку государств по уровню развития цифровых сервисов в транспортной сфере. При этом по отдельным направлениям, особенно в области автономного транспорта, страна находится в первой тройке.