Покусанному хаски в Сочи мальчику предстоит около 5 лет операций

Фото: телеграм-канал "Сбор средств для Валентина"

Мальчику, на которого в 2025 году напали хаски в Сочи, предстоят восстановительные пластические операции на лице. Они займут еще порядка 4–5 лет, рассказал отец ребенка Валентин Королев в беседе с РИА Новости.

По его словам, за 1,5 года мальчику сделали около 10 операций.

"Губу сделали, она прижилась. Операций еще много. Сейчас пойдет восстановительная пластика", – сказал Королев.

В дальнейшем врачи будут делать пластику носа, переносицы и ноздрей, а также продолжат работать с губой.

Инцидент произошел 26 февраля 2025 года в садовом товариществе в Сочи. Две домашние хаски сорвались с цепи и напали на девятилетнего мальчика, съев ему часть лица от глаз до нижней губы.

Сначала ребенка прооперировали в Краснодаре, а после доставили в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России. Операция по восстановлению щеки и верхней губы длилась 14 часов.

Позднее мальчик прошел курс реабилитации в Подмосковье – после выписки из больницы он две недели находился в реабилитационном центре "Кораблик". С ребенком работал психолог. Сейчас он ходит в школу, занимается спортом и больше не боится животных.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Обвинение предъявили хозяину собак, который признал вину и пояснил, что некоторое время не кормил животных. Собак усыпили.

В мае 2025-го суд в Сочи приговорил владельца хаски к ограничению свободы сроком на 1,5 года.