В Сочи хозяин напавших на мальчика хаски получил 1,5 года ограничения свободы

Фото: телеграм-канал "СУ СКР по Краснодарскому краю"

Суд приговорил владельца хаски, напавших на мальчика в Сочи, Романа Цыганкова к 1,5 года ограничения свободы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на решение судьи.

Судебная инстанция признала мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и на 1,5 года запретил ему выходить из дома вечером и ночью, выезжать из Сочи, а также принимать участие в массовых мероприятиях. Также судья арестовал имущество Цыганкова.

Сторона обвинения запрашивала для фигуранта полтора года исправительных работ, учтя ряд смягчающих обстоятельств, включая наличие трех несовершеннолетних детей и явку с повинной.

Кроме того, суд признал мужчину гражданским ответчиком по иску семьи ребенка о компенсации материального ущерба в размере 23 миллионов рублей, сообщает ТАСС. Предполагается, что эти средства пойдут на реабилитацию ребенка.



"Это сумма расходов на сегодняшний день на <...> выполненные операции. <…> Мы ничего не просим в качестве морального вреда, убытков. Папа мальчика не может работать, он непрерывно находится с ним. Наша задача – полностью восстановить те расходы, которые потребуются на восстановление тела ребенка и его реабилитацию", – сказала представитель гражданского истца.

По ее словам, врачи пока не дают прогнозов, сколько еще потребуется операций. Кроме того, у мальчика полностью отсутствует нос и верхняя губа, а также повреждено ухо. Он не может самостоятельно дышать, поэтому ему установили трубку. Это говорит о тяжком вреде здоровью, отмечала представитель истца.

При этом ответчик по гражданскому иску с суммой заявленных требований не согласился, но выразил готовность оказывать семье пострадавшего ребенка помощь и обеспечивать его реабилитацию.

Хаски напали на 9-летнего ребенка в Адлерском районе 26 февраля 2025 года. Их владелец объяснил, что какое-то время не кормил животных. После инцидента собак усыпили.



С начала марта ребенок находится в Москве, где ему продолжают делать пластические операции по восстановлению мягких тканей лица.

По словам экспертов, процесс восстановления мальчика может занять несколько лет. При этом шансы на полное восстановление лица после такой серьезной травмы невелики.

