Восстановление истерзанного хаски мальчика в Сочи займет несколько лет

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Процесс восстановления 9-летнего мальчика, пострадавшего в Сочи от нападения двух хаски, может занять несколько лет. Об этом Москве 24 рассказала профессор, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Шилова.

Специалист рассказала, что у ребенка выявлена обширная рваная рана лица. Однако шансы на полное восстановление после такой серьезной травмы невелики, считает врач. При этом она напомнила, что в медицине с каждым годом появляются новые методы лечения и реконструкции.



Татьяна Шилова профессор, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Мы смотрим с оптимизмом на будущее и надеемся на положительные результаты. С ребенком находятся рядом профессионалы, которые готовы оказать всю необходимую помощь.

Профессор подчеркнула, что восстановление лица мальчика будет чрезвычайно сложным. Однако благодаря современным технологиям и многопрофильному подходу к лечению, шансы на улучшение состояния пациента могут возрасти.

В настоящее время современные технологии и методы реконструктивной хирургии позволяют достигать впечатляющих результатов восстановления внешности и функций органов после серьезных травм. Поэтому, несмотря на сложности, связанные с травмой мальчика, офтальмолог призвала не терять надежду на успешное восстановление.

Она объяснила, что после укуса собак в области лица могут возникнуть разные проблемы и с глазом. Также укус мог повредить веки, конъюнктиву, другие мягкие ткани вокруг глаза, привести к отеку с кровоизлиянием и вызвать перфорацию глазного яблока.

Кроме того, есть риск инфекции, которая может касаться как кожи, так и внутренней структуры глаза, включая роговицу, хрусталик и зрительный нерв, уточнила эксперт. В данном случае мальчику потребуются антибиотики для предотвращения инфекций, противовоспалительные препараты и анальгетики для снятия боли, объяснила Шилова.

Вместе с тем большинство укусов можно лечить в условиях современного обращения за медицинской помощью, однако каждая конкретная ситуация требует индивидуального подхода и оценки специалиста.



Татьяна Шилова профессор, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Поэтому на вопрос, сколько может понадобиться операции, точное количество на сегодняшний день сказать невозможно, но учитывая тяжесть повреждений, нужно сказать, что это будет многоэтапное вмешательство, возможно, с пересадками и с иммунологической супрессией.

Шилова добавила, что мелкие дополнительные операции у пострадавшего могут продолжаться в течение всей жизни.

Лицо 9-летнего мальчика было разорвано после того, как 26 февраля в районе СНТ "Авиатор" на него напали две соседские хаски, сорвавшиеся с цепи. В СМИ отмечали, что ЧП случилось, когда ребенок шел домой из школы. Спасли его от животных прохожие.

После случившегося отец пострадавшего якобы "собирал фрагменты лица" своего ребенка на улице. Мужчина заявлял, что собаки съели у его сына часть лица от глаз до нижней губы.

В больнице Краснодара ребенку была проведена операция. Однако у мальчика не прижились губа и нос.

1 марта ребенка доставили в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ. Заведующий отделением реанимации интенсивной терапии РДКБ Дмитрий Прометной сообщил, что врачи диагностировали у ребенка обширную рвано-укушенную рану лица и бедра.

В свою очередь, хозяин собак был задержан. Он пояснил, что на участок, где находились собаки, приезжал раз в несколько дней, чтобы покормить животных. Однако, по данным СМИ, в этот раз он не приезжал домой примерно 10 дней из-за непогоды. В результате ему было предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью мальчика по неосторожности. Мужчина признал свою вину.

