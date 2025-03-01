Мальчик, искусанный в Сочи собаками, перевезен в Москву

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Девятилетний мальчик, на которого в Сочи напали домашние хаски, перевезен в Москву. Об этом РИА Новости рассказал отец ребенка Валентин Королев.

"Как мне сказали, им (сыном. – Прим. ред.) занялся именно комитет по делам президента (России. – Прим. ред.). Ребенка забрали, я отписался, что его забрали, дал добро на транспортировку", – сообщил Королев.

Мужчина также рассказал, что лично видел, как его ребенка погрузили в вертолет. По его словам, во время транспортировки мальчик находился в искусственной коме.

Королев также отметил, что собирается выехать из Краснодарского края в Москву вечером скорым поездом. Он добавил, что пока неизвестно, кто будет оперировать его сына и что конкретно потребуется для восстановления лица мальчика.

При этом, по его словам, уже понятно, что необходимо будет восстанавливать некоторые части лица ребенка, в том числе щеки и нос. Однако глаза мальчика при нападении собак не пострадали.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ сообщает, что состояние ребенка остается стабильно тяжелым.

"Проведено несколько телемедицинских консультаций с участием врачей федеральных центров Минздрава России, в том числе специалистов по челюстно-лицевой хирургии, пластических хирургов, реаниматологов. Дальнейшая тактика лечения будет определена после осмотра ребенка врачами", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что ребенок будет доставлен в федеральный медицинский центр Минздрава РФ.

Две соседские хаски напали на мальчика 26 февраля. Как выяснили журналисты, ребенок в тот момент шел домой из школы. Спасли его от животных прохожие.

После случившегося отец пострадавшего якобы "собирал фрагменты лица" своего ребенка на улице. Мужчина заявлял, что собаки съели у его сына часть лица от глаз до нижней губы. Также из псов вытащили щеки мальчика.

В больнице Краснодара ребенку была сделана операция. При этом, по словам отца ребенка, у мальчика не прижились губа и нос.

Хозяин собак задержан. Он пояснил, что на участок, где находились собаки, приезжал раз в несколько дней, чтобы покормить животных. Однако, по данным СМИ, в этот раз он не приезжал домой примерно 10 дней из-за непогоды.

В результате ему было предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего по неосторожности. Мужчина признал свою вину.