Житель СНТ "Авиатор" Стеклов: покусавшие ребенка хаски регулярно выли от голода

Фото: телеграм-канал Kub Mash

Житель садоводческого и огороднического некоммерческого товарищества (СНТ) "Авиатор" Андрей Стеклов рассказал в беседе с РИА Новости, что напавшие на 9-летнего ребенка в Сочи хаски постоянно выли от голода.

По его словам, животные от голода даже прибегали к нему в курятник, чтобы украсть кур. После этого Стеклов со своей супругой связался с хозяином собак и рассказал о произошедшем. Однако тот лишь ответил, что мужчине нельзя держать кур в СНТ.

При этом через некоторое время, как утверждает Стеклов, хозяин все-таки привязал собак на цепь. Но житель СНТ "Авиатор" отметил, что тот до сих пор не приезжает и не кормит псов.

Стеклов предположил, что мужчина не приезжал в СНТ из-за снегопада в Сочи, который фиксировался в последние дни. Однако, по его мнению, хозяин все-таки мог навестить своих животных, так как машина у него хорошая.

Лицо 9-летнего мальчика оказалось разорванным после того, как 26 февраля в районе СНТ "Авиатор" на него напали две соседские хаски, которые сорвались с цепи.

По данным СМИ, мальчик в тот момент шел домой из школы, а отогнали от него животных прохожие. После произошедшего отец пострадавшего якобы "собирал фрагменты лица" своего ребенка на улице.

Спустя время в прокуратуре Краснодарского края рассказали, что состояние мальчика оценивается как тяжелое. Его доставили в больницу Краснодара. Врачи уже сделали ему операцию.

Отец ребенка рассказал, что собаки съели у его сына участок лица от глаз до нижней губы. Также из напавших псов вытащили щеки мальчика, а хирург, который оперировал пострадавшего, назвал нос и оставшуюся губу почти нежизнеспособными.

После случившегося был задержан хозяин псов. Он заявил, что на участок, с которого сбежали собаки, приезжал раз в несколько дней, чтобы покормить их. Однако, как выяснили СМИ, в этот раз он не приезжал в СНТ около 10 дней из-за непогоды.

На фоне произошедшего депутат Госдумы Владимир Бурматов предложил увеличить наказание до 3 лет лишения свободы для владельцев собак, в результате нападения которых погибли люди. Кроме того, он считает необходимым увеличить до 50 тысяч рублей штрафы за самовыгул собак.

