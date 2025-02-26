Володин призвал кабмин начать работу над инициативой по защите детей от нападения собак

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал кабмин подключиться к работе над инициативой по защите детей от нападения бродячих собак. Об этом сообщает ТАСС.

Спикер ГД поручил председателю думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной до понедельника, 3 марта, подготовить соответствующий законопроект.

"Постарайтесь также в оперативном режиме совместно с председателем комитета принять участие в подготовке законодательной инициативы с тем, чтобы мы ее в понедельник могли уже на Совете обсудить и постараться внести на рассмотрение депутатов Государственной думы", – сказал Володин в ходе пленарного заседания.

В среду, 26 февраля, в Сочи две собаки разорвали лицо 9-летнего ребенка. В прокуратуре Краснодарского края рассказали, что мальчик находится в тяжелом состоянии. Его на вертолете перевезли из городской больницы в медучреждение Краснодара, уточняли СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

В СМИ сообщали, что нападение произошло, когда мальчик возвращался домой из школы. Перед случившемся собаки породы хаски сидели на цепи, однако смогли вырваться и выбежать на улицу. Ребенка спасли прохожие, которые отогнали животных.