Володин поручил разработать нормы по защите детей от нападения бездомных собак

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил комитету по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства разработать нормы по защите детей от нападения бездомных собак. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Спикер Госдумы призвал как можно быстрее внести соответствующий законопроект на рассмотрение. Володин обратил внимание, что родители детей, покалеченных и погибших от укусов бездомных собак, испытывают горе, поэтому депутаты должны осознавать ответственность перед ними.

"Все видели эти кадры, которые просто шокируют. Мы детей, людей защищать будем? Вдумайтесь: животное бесхозное, голодное. Законом предусмотрели поймать его, стерилизовать и потом назад на детскую площадку вернуть озлобленного", – заявил председатель ГД.

Вместе с тем спикер нижней палаты отметил, что ответственность должна быть и за животных, чтобы они не оказывались на улице. В свою очередь, член комитета по охране здоровья Бийсултан Хамзаев сообщил, что за прошлый год в России бездомные собаки покусали 237 тысяч человек.

Несколько дней назад, 23 февраля, в Ставрополе собаки загрызли девятилетнюю девочку. Следователи выяснили, что ребенок гулял недалеко от места, где местная жительница содержала своих животных. Собаки свободно перемещались по территории, оставаясь без присмотра, так как участок не был оборудован вольерами. Женщина рассказала, что вышла из дома только в тот момент, когда услышала на улице хлопки. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее девочка пострадала от нападения собак в Николаевске-на-Амуре. Ребенка доставили в больницу имени С. И. Сергеева в Хабаровском крае. У девочки после нападения животных выявлены многочисленные травмы, возбуждено уголовное дело по статье о халатности.