Пострадавшую от нападения собак в Николаевске-на-Амуре доставят в Хабаровск

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Девочка, которая пострадала от нападения собак в Николаевске-на-Амуре, будет доставлена в больницу имени С. И. Сергеева в Хабаровском крае. Об этом заявили ТАСС в региональном Минздраве.

Инцидент произошел 10 февраля. В пресс-службе регионального СУ СК РФ заявляли, что у девочки после нападения собак выявлены многочисленные травмы. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Как рассказали в Минздраве Хабаровского края, пострадавшей уже сделали операцию в Николаевской районной больнице. Теперь врачам предстоит телемедицинская консультация, которая пройдет на базе хабаровского медучреждения.

По информации ведомства, дальнейшая госпитализация будет зависеть от решения медиков. Не исключено, что девочку привезут в Москву. Сейчас ее состояние оценивается как тяжелое, добавили в министерстве.

Между тем собак, которые напали на девочку, уже ищут и отлавливают. Как сообщил глава Николаевского муниципального района Анатолий Леонов в своем телеграм-канале, сложившуюся ситуацию он обсудил на заседании комиссии по ЧС, где также был поднят вопрос о содержании бездомных животных и принятии мер по регулированию их численности в районе.

Леонов также сообщил, что девочка перед инцидентом шла на занятие в школу без сопровождения взрослых. Саму ситуацию глава Николаевского муниципального района взял на личный контроль.

Первый зампред думского комитета по экологии, природным ресурсам и окружающей среде Владимир Бурматов уже высказал свое мнение по поводу случившегося. Он рассказал в беседе с RT, что этот инцидент произошел не из-за проблем в законе, а по причине его неэффективной реализации в регионе. Политик напомнил, что в Хабаровском крае уже не первый раз собаки нападают на людей и после каждого следователи возбуждают дело.

"Регион все может делать, а если не хватает полномочий, может взять себе дополнительные, приняв региональный закон. Но мы видим, что у одних субъектов РФ это получается, у других – нет. В Хабаровске это не получалось", – отметил Бурматов.

Он также уточнил, что сейчас в Хабаровском крае происходят серьезные изменения во власти, в том числе сменился губернатор, который, по его словам, собирает эффективную команду. Бурматов выразил уверенность, что региону все-таки удастся решить вопрос с бездомными собаками. Политик предложил ввести штраф за самовыгул псов в сельской местности.

"У нас по закону владелец обязан контролировать свое животное. Он не имеет права просто открыть ворота и выгнать собаку", – напомнил Бурматов.

Ранее следователи возбудили дело о халатности после нападения бездомных собак на мужчину в Хабаровском крае. Сам мужчина не пострадал. Однако в Сети пишут, что несколько крупных стай собак нападают на жителей поселка Монгохто.

