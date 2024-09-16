Собака укусила младенца в лицо в Краснодарском крае

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Бродячая собака укусила 11-месячного ребенка в лицо в Краснодарском крае. Региональный главк МВД рассказывает о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

Животное напало на маленькую девочку в СНТ "Ива" в Прикубанском округе. Родители ребенка выложили в Сети фотографии, на которых видны повреждения. Местные жители жалуются, что часто наблюдают бездомных собак в СНТ.

Правоохранители сообщили о начале проверки информации по данной ситуации. Мать пострадавшей обратилась с заявлением в полицию.

"15 сентября супруг заявительницы вместе со своими несовершеннолетними детьми направлялся в продуктовый магазин, и по пути на младенца неожиданно напал уличный пес", – уточняется в публикации главка МВД.

Девочку отвезли в больницу, где специалисты зафиксировали укушенную рану.

Ранее собака напала на четырехлетнюю девочку в подмосковном Солнечногорске. Инцидент произошел на участке частного дома, расположенного в СНТ "Ветеран". Собака породы акита-ину накинулась на ребенка, причинив ему травмы головы и шеи. Девочка госпитализирована. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

