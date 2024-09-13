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13 сентября, 10:24

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после нападения собаки на 4-летнюю девочку в Солнечногорске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Собака напала на четырехлетнюю девочку в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка СК РФ Ольгу Врадий.

Инцидент произошел днем 12 сентября на участке частного дома, расположенного в СНТ "Ветеран". Собака породы акита-ину напала на ребенка, причинив ему травмы головы и шеи. Девочка госпитализирована. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Солнечногорская городская прокуратура начала проверку, в ходе которой установит обстоятельства и причины нападения собаки, а также даст оценку исполнению законодательства об ответственном обращении с животными.

По ее результатам примут меры прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Ранее бездомная собака напала на ребенка, стоявшего на остановке в Центральном районе Тольятти, а также на женщину, которая пыталась его защитить.

Женщина госпитализирована. Прокуратура области начала проверку. Также проверочные мероприятия организовало следственное управление СК России по региону.

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