Бродячие собаки напали на девушку в оренбургском Орске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Стая бродячих собак напала на девушку в Орске Оренбургской области, по данному факту проводится проверка. Об этом сообщил телеграм-канал региональной прокуратуры.

Согласно видео, которое распространилось в социальных сетях, жительница Рабочего поселка смогла убежать от своры собак, только скрывшись в собственной машине.

"По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Также прокуратура проверит власти муниципалитета на предмет обеспечения безопасных условий проживания населения. Кроме того, в ведомстве дадут оценку действиям подрядной организации по отлову бездомных животных.

В этом году это уже не первый подобный инцидент с бездомными собаками в Оренбургской области. Ранее несчастный случай произошел 16 апреля 2023 года.

Собаки загрызли девятилетнего мальчика, когда он гулял в районе своего дома у гаражей. Ребенок был один, поэтому очевидцев трагедии не было. Уточнялось, что инцидент случился в Промышленном районе Оренбурга.

После этого был организован отлов бездомных собак на месте гибели несовершеннолетнего. Сотрудники службы забрали четырех собак без бирок. После стерилизации и чипирования их вернули обратно на улицы.

В Оренбургской области началась тотальная ловля бродячих собак