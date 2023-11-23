23 ноября, 21:53Происшествия
Бродячие собаки напали на девушку в оренбургском Орске
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Стая бродячих собак напала на девушку в Орске Оренбургской области, по данному факту проводится проверка. Об этом сообщил телеграм-канал региональной прокуратуры.
Согласно видео, которое распространилось в социальных сетях, жительница Рабочего поселка смогла убежать от своры собак, только скрывшись в собственной машине.
"По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Также прокуратура проверит власти муниципалитета на предмет обеспечения безопасных условий проживания населения. Кроме того, в ведомстве дадут оценку действиям подрядной организации по отлову бездомных животных.
В этом году это уже не первый подобный инцидент с бездомными собаками в Оренбургской области. Ранее несчастный случай произошел 16 апреля 2023 года.
Собаки загрызли девятилетнего мальчика, когда он гулял в районе своего дома у гаражей. Ребенок был один, поэтому очевидцев трагедии не было. Уточнялось, что инцидент случился в Промышленном районе Оренбурга.
После этого был организован отлов бездомных собак на месте гибели несовершеннолетнего. Сотрудники службы забрали четырех собак без бирок. После стерилизации и чипирования их вернули обратно на улицы.
В Оренбургской области началась тотальная ловля бродячих собак
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