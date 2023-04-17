Несколько собак отловили на месте нападения животных на ребенка в Оренбурге

Фото: oren.sledcom.ru

Сотрудники специализированной организации по отлову безнадзорных животных забрали четырех собак с улицы Кольцевой в Оренбурге, где после нападения бездомных собак погиб ребенок. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале администрации Оренбурга.

"Вечером 16 апреля представители специализированной организации АНО "Мы нашли вам друга" выезжали на улицу Кольцевую, где произошла трагедия, и обнаружили стаю бродячих псов", – отметили в сообщении.

В мэрии уточнили, что три обнаруженные собаки были с бирками. На основании федерального закона они не подлежат изъятию и должны жить в привычной среде обитания. Четырех собак без бирок забрали специалисты. После стерилизации и установки бирки через три недели их вернут в свое место обитания.

В управлении ЖКХ администрации города уточнили, что информация о нахождении стаи бродячих псов на Кольцевой улице поступала неоднократно. Оренбуржцы отправляли заявки на отлов животных, после чего специалисты приезжали и забирали собак. По истечении срока передержки собак возвращали в место их обитания.

"Гибель ребенка – это страшное горе. Его никак не оправдать. Мы проводим всю необходимую работу, направленную на снижение поголовья безнадзорных животных, но не можем выйти за рамки закона", – сказал мэр Оренбурга Сергей Салмин.

Он отметил, что отлов, установка бирок и выпуск животных в прежнюю среду обитания не решает проблему, так как собака не становится доброй, она продолжает бороться за пропитание. Очевидно, что стерилизация ведет к убыли бродячих животных, но этот процесс очень медленный, уточнил мэр города.

"Закон не позволяет регулировать численность безнадзорных животных. Выделяемые деньги не позволяют добиться желаемого результата. Необходимы более радикальные меры, но они действующим законодательством не предусмотрены", – заявил Салмин.

Ранее региональное правительство и губернатор направляли инициативы о расширении полномочий муниципалитетов, введении обязательной регистрации и учета домашних животных, ответственности хозяев, выпускающих собак без присмотра на улицу, критериях определения степени агрессивности собак и прочего. До настоящего времени инициативы не получали положительные ответы. Поэтому глава Оренбурга поставил задачу о подготовке очередного обращения и инициативы.

В сообщении уточнили, что в этом году на отлов и стерилизацию бездомных животных городу выделили 2,5 миллиона рублей из областного бюджета. Муниципалитет уже заключил три контракта, в рамках которых отловили около 190 особей. В данный момент контракты почти исполнены. При этом в Оренбурге обитают более 6 тысяч бездомных собак.

В министерство сельского хозяйства направили письмо с просьбой дополнительно выделить 5 миллионов рублей на отлов и стерилизацию животных.

Кроме того, проект муниципального приюта для безнадзорных животных проходит государственную экспертизу. Участок площадью 8,3 тысячи квадратных метров находится в районе улицы Амурской. Сюда на карантин будут определены кошки и собаки, требующие ветеринарного контроля или лечения. Предполагается, что приют сможет принять 500 животных единовременно.

В свою очередь, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сказала, что на сегодняшний день законы о бездомных животных требуют доработки, сообщает RT.

"Сегодня у нас, несмотря на то что нормативно-правовая база достаточно обширная, к сожалению, она не выполняется. Мы должны понимать, что животное недостаточно стерилизовать, его нужно кормить, чтобы оно не было агрессивным. Когда собака голодная, она, безусловно, является агрессивной", – сказала парламентарий.

По словам Бессараб, многие прописанные законодательно нормы не исполняются, они требуют доработки. Кроме того, необходимо создавать питомники и приемные пункты. Однако она подчеркнула, что по мере стерилизации бродячих собак станет меньше.

Также жительница Оренбурга по имени Людмила рассказала RT, что стаи бродячих собак на протяжении долгого времени представляют угрозу в городе. До трагедии с мальчиком, которого загрызли животные, жители жаловались на проблему городским властям.

По ее словам, порядка девяти месяцев назад на ее беременную дочь, которая шла с ребенком в коляске, напали собаки недалеко от места новой трагедии.

"У нее не было возможности взять палку и отпугнуть их, а собаки кидались и пытались укусить за ноги. Если бы не проходящий мимо паренек, не знаю, чем закончилось бы все. Он их отпугнул и спас дочку", – передает RT слова женщины.

Ранее глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование обстоятельств гибели ребенка, которого насмерть загрызли собаки в Оренбурге. Несчастный случай произошел 16 апреля. Собаки загрызли восьмилетнего мальчика, когда он гулял в районе своего дома у гаражей. Ребенок был один, поэтому очевидцев трагедии нет.

В свою очередь, прокуратура даст оценку действиям по отлову животных. Мэрия Оренбурга пообещала оказать всю необходимую поддержку семье.



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