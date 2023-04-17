Главе СК доложат о деле ребенка, которого загрызли собаки в Оренбурге

Фото: oren.sledcom.ru

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование обстоятельств гибели ребенка, которого насмерть загрызли собаки в Оренбурге, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о ходе расследования уголовных дел, возбужденных по статьям "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Несчастный случай произошел накануне. Собаки загрызли восьмилетнего мальчика, когда он гулял в районе своего дома у гаражей. Ребенок был один, поэтому очевидцев трагедии нет.

Следствие возбудило два уголовных дела. В свою очередь, прокуратура даст оценку действиям по отлову животных. Мэрия Оренбурга пообещала оказать всю необходимую поддержку семье.

Ранее сообщалось, что СК начал процессуальную проверку по факту нападения собаки на прохожих в Ставрополье. Данные о нападении пса были опубликованы в одном из мессенджеров. Отмечалось, что животное покусало троих людей.

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