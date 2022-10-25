Три собаки вырвались из вольера и загрызли женщину в Бурятии

Фото: СК РФ

Крупные собаки вырвались из вольера и загрызли 64-летнюю женщину во дворе дома в селе Хойтобэе в Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по республике.

По данным следствия, погибшая приехала к пожилой родственнице, которая проживала вместе со своим сыном, 20 октября. Три беспородные крупные собаки, которые находились в вольере, агрессивно реагировали на женщину. Несмотря на это, хозяин животных не принял необходимых мер, чтобы избежать их нападения.

Ночью 23 октября погибшая вышла во двор, а собаки вырвались из вольера и напали на нее. В результате женщина скончалась на месте от многочисленных рваных ран головы и конечностей. Тело 64-летней родственницы обнаружили под утро.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

"В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Назначен комплекс судебных экспертиз", – говорится в сообщении.

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