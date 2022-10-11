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Четырехлетняя девочка погибла в Сочи после нападения собак, сообщается в телеграм-канале СК РФ по Краснодарскому краю.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 43-летнего владельца питбультерьеров, напавших на ребенка.

Похожий инцидент произошел 17 сентября в подмосковном поселке Дрожжино. Девочка выгуливала собаку, когда на нее набросилась немецкая овчарка. В результате она получила множественные травмы: у ребенка была прокусана челюсть и разорвано ухо.

При этом хозяин агрессивного животного, оттащив его, просто скрылся с места происшествия, не оказав ребенку никакой помощи. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.



Свидетели рассказали о нападении собаки на ребенка в Дрожжине

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