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Происшествия

14:07

Обезьяна покусала нескольких человек в Магнитогорске

происшествиярегионы

Фото: телеграм-канал SHOT

Обезьяна покусала нескольких человек в Магнитогорске. Об этом местная жительница Елизавета Клищенко рассказала "Газете.ру".

По ее словам, обезьяна напала не только на нее, но еще и на двоих детей. Клищенко отметила, что животное выбежало на дорогу. Девушка начала ее понемногу отталкивать в сторону пешеходной дороги, но обезьяна ее укусила.

"Я вызвала полицию, они сказали: "Ожидайте". Но она-то бегает. Нам разрешили ее завести в какой-то магазинчик, дали помидор, я ее пыталась заманить, и она кинулась. Я позвонила еще раз в полицию, они сказали, что едут. Потом она укусила мальчика лет 10 и девочку", – поведала Клищенко.

Девушка добавила, что родители пострадавшей девочки находились в состоянии алкогольного опьянения и пытались поймать обезьяну. По словам местной жительницы, животное кинулось на мужчину, а тот в ответ пнул ее в морду.

Клищенко сказала, что планирует написать заявление в полицию, отметив необходимость следить за животным.

"Оно могло пострадать, да и люди тоже. Сейчас еще оспа monkey. Цирк недалеко, но и не близко. Говорят, она по всему городу бегает", – заключила девушка.

Ранее сбежавшая из частного зоопарка обезьяна напала на двухлетнюю девочку в деревне Терпигорьево городского округа Мытищи. После произошедшего ребенка госпитализировали и прооперировали.

По факту произошедшего подмосковная полиция возбудила уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Следователи главного следственного управления СК РФ по региону также завели дело о халатности.

Девочку, пострадавшую от нападения обезьяны, перевели из реанимации в обычную палату

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