СК возбудил уголовное дело о халатности после нападения обезьяны на ребенка в Подмосковье

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Следователи в Подмосковье возбудили уголовное дело о халатности по факту нападения обезьяны на двухлетнюю девочку в деревне Терпигорьево. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по региону.

"По данным следствия, должностными лицами не были приняты меры по организации проверок условий содержания диких животных в частном зоопарке, организованном местной жительницей <...> на территории частного земельного участка", – говорится в сообщении.

В ведомстве подтвердили, что обезьяна вида матабеев убежала, перебралась на территорию соседнего участка и напала на ребенка.

Инцидент произошел накануне. У девочки укушенные раны. Ее госпитализировали и прооперировали.

Подмосковная полиция возбудила уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

