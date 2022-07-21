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Уголовное дело возбудили после нападения обезьяны на девочку в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД РФ.

В полицию поступило сообщение об агрессивном животном на участке одного из домов в деревне Терпигорьево. По данным министерства, в результате нападения обезьяны пострадала девочка 2020 года рождения.

Дело возбудили по статье 118 Уголовного кодекса РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности").

Ранее сообщалось, что на девочку напала сбежавшая обезьяна. В результате происшествия ребенка госпитализировали. Городская прокуратура проведет проверку по факту произошедшего. Она установит обстоятельства и причины инцидента.

