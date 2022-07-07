Ребенку после укуса собаки под Архангельском ампутировали руку из-за упущенного времени

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Мальчику 11 лет после укуса собаки под Архангельском ампутировали руку из-за упущенного времени. Ребенка доставили не в ту московскую больницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на областное правительство.

Трагедия произошла 4 июля. На ребенка напала собака, принадлежавшая его семье. Минздрав региона принял решение экстренно доставить пострадавшего в Москву рейсом санавиации. Для оказания помощи нужны были микрохирургии, уточнил глава ведомства Александр Герштанский.

В клинике мальчика уже ждали врачи, однако его по ошибке доставили в другое учреждение, где не оказалось возможности экстренно оказать помощь без привлечения дополнительных ресурсов. В результате упущенного времени стало невозможным восстановить целостность сосудов руки.

На данный момент ребенок находится в тяжелом состоянии, ему оказывается помощь.

По факту организации транспортировки и госпитализации мальчика службой санавиации АОКБ и региональной прокуратурой проводится служебная проверка.

Ранее ездовая собака насмерть загрызла ребенка на Чукотке. В региональном Следственном комитете РФ уточнили, что животное принадлежит 53-летнему охотнику. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

