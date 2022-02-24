На Чукотке бездомная собака напала на семилетнюю девочку

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Следователи начали проверку после нападения бездомной собаки на семилетнюю девочку в городе Анадырь. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Чукотскому автономному округу.

По данным ведомства 23 февраля в городе Анадырь в результате нападения животного семилетняя девочка получила укушенные раны обеих рук и спины. Ребенку была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе СК добавили, что в ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за надлежащее исполнение полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее первый замглавы комитета думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что законопроект о штрафах и уголовном наказании за нападение собак планируется внести на рассмотрение Госдумы в феврале. Как указал парламентарий, законопроект устанавливает штрафы для чиновников в размере до 200 тысяч рублей.