В Госдуме рассказали, как искоренить нападения бродячих собак на людей

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил изменить законодательство, чтобы защитить людей от нападений бродячих собак. Это произошло на фоне того, что сразу в нескольких регионах безнадзорные животные покалечили детей. Разбираемся, какими методами можно искоренить проблему и кто должен отвечать за защиту людей от бездомных собак.



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Без шансов отбиться

За последние дни произошло сразу несколько резонансных случаев нападения бездомных собак на людей. Один из них случился 21 января в Коломне, где в сквере имени Зайцева животное напало на четырехлетнего ребенка. В Следственном комитете (СК) рассказали, что мать с двумя детьми подумала, что собака потерялась, и хотела ее сфотографировать. В этот момент пес укусил ребенка. Мальчика госпитализировали в состоянии средней тяжести, его здоровье вне опасности. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.

На следующий день в поселке Домна Забайкальского края стая собак насмерть загрызла семилетнюю девочку. Ребенка нашли на пустыре со следами от укусов животных. СК возбудил уголовное дело о халатности, повлекшее по неосторожности смерть человека. После случившегося в Домну приехал губернатор региона Александр Осипов.

"Мы разберемся, что можно сделать, чтобы обезопасить жизни людей, в первую очередь детей. И постараемся максимально помочь семье. Конечно, ничего не сможет восполнить потерю ребенка", – написал Осипов.

23 января стая собак напала на восьмилетнего ребенка на Камчатке. В региональном СК отметили, что спасти мальчика помог один из очевидцев. Ребенок отделался синяком, подчеркнули в ведомстве. Там добавили, что, по словам отца мальчика, у одной из собак на ухе был чип.

На серию нападений бродячих животных отреагировал председатель СК Александр Бастрыкин. Он поручил проработать законодательные изменения, чтобы обезопасить людей от бездомных собак.





из сообщения пресс-службы СК РФ Подобная реакция вызвана из раза в раз повторяющимися происшествиями, связанными с нападениями бродячих животных на людей в разных регионах страны. К сожалению, эта проблема не получает должного внимания, а в некоторых субъектах муниципальные чиновники, увы, попросту игнорируют ее. Очевидно, что для предупреждения таких случаев требуется ужесточение законодательства как на федеральном, так и региональном уровне.

В СК оценят с правовой точки зрения работу сотрудников местных администраций и организаций, которые отвечают за отлов бродячих животных, в таких регионах, как Смоленская, Саратовская, Сахалинская, Новосибирская, Воронежская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Хабаровский край, а также республики Бурятия и Саха (Якутия). Те же меры примут и к ответственным в других регионах, добавили в ведомстве.



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Животных уничтожать?

Говоря о проблеме безнадзорных собак, спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале, что решить вопрос поможет ответственность чиновников и поддержка государством волонтерских проектов.





Вячеслав Володин спикер Госдумы Стали звучать предложения изменить федеральное законодательство. <...> В этой связи правильно в данном вопросе ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах.

"А также разработать меры поддержки гражданских инициатив со стороны региональных и местных бюджетов. Например, частных приютов для животных. Освободив от налога на землю, приобретая им корм, выделяя гранты на строительство приютов, стерилизацию собак", – отметил Володин.

Решения проблемы нужно проработать с властями регионов, зоозащитниками и контрольно-надзорными органами, считает спикер Госдумы. При этом Володин подчеркнул, что об истреблении бездомных животных не может быть и речи.

"Решать проблему надо. Но очевидно одно: сводить счеты с животными, уничтожать их – не выход из ситуации. Этот вопрос необходимо решать цивилизованно и достойно", – добавил Володин.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с Москвой 24 согласился, что для решения проблемы нужно строить приюты для бездомных животных и поддерживать волонтерские инициативы. При этом важно соблюдать действующие законы в этой области, подчеркнул он.





Владимир Бурматов первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Те регионы, где происходят такие трагедии, фактически игнорируют исполнение федерального законодательства. Председатель Государственной думы говорит именно об этом: должна быть персональная ответственность чиновников за неисполнение закона. Без этого ничего не получится.

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Бурматов заявил, что проблема с бездомными животными есть не во всех регионах страны. По его словам, инциденты происходят там, где саботируется исполнение действующих законов.

"Самый крупный мегаполис нашей страны – Москва. Но из Москвы нет таких новостей. Их нет, например, из Нижнего Новгорода. Из тех регионов, где буквально исполняют закон. В Москве вообще редко встретишь бездомную собаку на улице, почти все находятся в приютах. В регионах, где исполняют законы, идет сокращение популяции безнадзорных животных, нет эпидемий бешенства, нападений собак на людей. И никто не погибает, ни граждане, ни животные", – сказал собеседник Москвы 24.

По его словам, о проблемах с безнадзорными животными в таких регионах, как Якутия, Бурятия и Забайкальский край, было известно уже давно.

"Мы знали, что там нет инфраструктуры, где-то не заключены контракты. Эта информация была у всех, в том числе у надзорных ведомств. Но уголовных дел не было. А сейчас они возбуждены, потому что произошла трагедия", – заявил Бурматов.





Владимир Бурматов первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Я благодарен Следственному комитету за то, как они сейчас оперативно работают по этой проблеме. Но считаю, что законодательство должно быть сформировано таким образом, чтобы ответственность наступала не в момент трагедии и после нее, а тогда, когда зафиксирован факт нарушения федерального законодательства и его саботирование.

Сроки, когда могут внести изменения закон о контроле над безнадзорными животными, Бурматов называть не стал. При этом он добавил, что общественность сразу же об этом узнает.

