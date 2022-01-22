Уголовное дело возбудили из-за гибели девочки после нападения собак в Забайкалье

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Уголовное дело возбуждено по факту гибели семилетней девочки после нападения стаи собак, сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю.

"...возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ – "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека" – по факту гибели малолетней девочки в поселке Домна Читинского района Забайкальского края", – уточнили в ведомстве.

По данным правоохранительных органов, трагедия произошла примерно в 17:00 по местному времени в субботу, 22 января. В полицию поступило сообщение о пропаже ребенка.

При проведении поисковых работ тело семилетней девочки обнаружили на пустыре. Эксперты выявили у нее следы нападения животных.

Как подчеркнули в региональном управлении СК РФ, на месте работает следственно-оперативная группа и криминалисты. Обстоятельства трагедии уточняются.

В конце декабря 2021 года следователи завели уголовное дело по факту гибели 53-летней женщины в Якутске. На нее ранее напала стая собак. Производство ведется по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса РФ.