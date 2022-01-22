Уголовное дело возбудили из-за гибели девочки после нападения собак в Забайкалье

15:31
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Уголовное дело возбуждено по факту гибели семилетней девочки после нападения стаи собак, сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю.
"...возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ – "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека" – по факту гибели малолетней девочки в поселке Домна Читинского района Забайкальского края", – уточнили в ведомстве.
По данным правоохранительных органов, трагедия произошла примерно в 17:00 по местному времени в субботу, 22 января. В полицию поступило сообщение о пропаже ребенка.
При проведении поисковых работ тело семилетней девочки обнаружили на пустыре. Эксперты выявили у нее следы нападения животных.
Как подчеркнули в региональном управлении СК РФ, на месте работает следственно-оперативная группа и криминалисты. Обстоятельства трагедии уточняются.
В конце декабря 2021 года следователи завели уголовное дело по факту гибели 53-летней женщины в Якутске. На нее ранее напала стая собак. Производство ведется по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса РФ.
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