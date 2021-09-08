В Госдуме рассказали, кто несет ответственность за нападение бездомных собак на людей

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Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, кто должен нести ответственность за нападение бездомных собак на людей. В эфире радио "Эхо Москвы" парламентарий заявил, что вопросами бездомных животных должны заниматься чиновники.
"Я сопровождаю просто как инициатор их, 27 уголовных дел в отношении чиновников. Они сядут, они все сядут. Уже где-то суды идут над чиновниками – Красноярский край, где-то заведены уголовные дела – там Астраханская область. Причем в отношении чиновников, которые не исполняли свои полномочия", – подчеркнул Бурматов.
Депутат пояснил, что в регионах складывается проблема, когда чиновники отказываются выполнять требования в отношении животных, несмотря на то что отвечать за бездомных животных должна местная администрация.
"Если на кого-то напала бездомная собака, возникает вопрос а кто должен ответить?. У нее же нет хозяина. Должен ответить чиновник, замглавы города конкретного, которому вменена эта обязанность построить там приют, всех животных отловить и поместить туда. Не сделал – отвечай", – констатировал Бурматов.
Ранее руководитель кинологического центра "Школа Орлова", кинолог Виталий Орлов рассказал в эфире радио "Москва FM", как защититься от бродячих собак.
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