Тимофей Баженов и волонтеры взяли под опеку приют для бездомных животных "Красная сосна"

Фото: Максим Манюров
В Москве насчитывается более миллиона бродячих собак, часть из них содержится в приютах. Общественная организация "Движение Баженова" и волонтеры взяли под опеку приют "Красная сосна".
Сам общественник Тимофей Баженов оформил опекунство и патронаж над бездомной собакой Налой.
"Собаки, которые живут среди людей, – это часть нашего общества. Мы все отвечаем не только за тех животных, которые живут у нас дома. Мы отвечаем и за тех животных, которые вынуждены жить в среде, созданной человеком, без хозяев. Конечно, они несчастливы. Они следуют за человеком, но человек отвергает их. Они хотели бы иметь дом и хозяев. И когда я увидел объявление о том, что здесь живет это замечательное существо, я пришел сюда, в муниципальный приют, и собираюсь оформить опекунство над этой собачкой", – отметил он.
В настоящее время в столичных приютах проживают свыше 17 тысяч животных, но не все из них находят дом. Из приютов в дома попадают не более 1% питомцев.
"Роль опекунов заключается в том, чтобы вновь внушить собаке доверие к человеку. Я 30 лет связан с животными и с каждым из них общаюсь по-доброму. И обычно все звери относятся ко мне очень благожелательно. Дома у меня живут четыре собаки и три кота. Все они мои друзья, и никто из них не был куплен в клубе, у каких-то дорогих заводчиков. Я считаю, что бродячие собаки самые умные и самые верные", – добавил Баженов.
Для борьбы с распространением бездомных животных в 2001 году в Москве была введена программа стерилизации. Такой подход поддержал инженер Антон Тарасов. Он предложил ловить бездомных животных, лечить, стерилизовать, прививать и выпускать жить.
При этом блогер Эльвира Вихарева заявила, что приюты для животных – тема максимально жесткая по всей стране. Но если в отдаленных регионах это проблема реального противостояния мирного населения и полчищ одичавших животных, то в Москве обстоит все иначе. По ее словам, богатый город может позволить себе решать проблему цивилизованными способами, пристраивая собак и занимаясь социальной рекламой.
Ранее депутат Мосгордумы Александр Козлов заявил об улучшении ситуации с бездомными животными в столице. Он отметил, что работа в этом направлении обретает комплексный характер.
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