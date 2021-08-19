Депутат Мосгордумы заявил об улучшении ситуации с бездомными животными в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве улучшается ситуация с бездомными животными. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

В преддверии Международного дня бездомных животных, который в этом году выпадает на 21 августа, депутат отметил вклад приютов, НКО и активной рекламы животных в стабилизацию ситуации в городе.

"На мой взгляд, ситуация с бездомными животными в столице улучшается. И могу сказать, что работа в этом направлении обретает комплексный характер. Это не просто какие-то точечные мероприятия. Во-первых, в Москве действуют 13 городских приютов, где заботу получают 17 тысяч кошек и собак. Мы специально выделяем бюджет под эти нужды. Отмечу, что количество животных в приютах за последние 5 лет держится на одном уровне, поскольку люди все-таки берут питомцев оттуда. Раньше их количество постоянно росло", – сообщил Козлов.

Хорошую информационную поддержку, по словам депутата, оказывают несколько столичных департаментов: они активно рекламируют животных.

"Так, Департамент ЖКХ организует различные фотовыставки, а Дептранс запустил специальный поезд в метро в рамках акции "Хвосты и лапки". Вся информация о животных также доступна на специальных онлайн-платформах. И выставки животных сейчас организуют часто. Особенно много этим занимаются НКО", – пояснил Козлов.

Раньше площадки для выставок НКО предоставлял город. Сейчас, отмечает парламентарий, помогать начал и бизнес.

"Бизнес здесь также стал помогать. Популяризируются различные акции по сбору кормов, лекарств, необходимых вещей для животных. Все это тоже вносит свой вклад в то, чтобы граждане обращали внимание на питомцев из приюта, ответственно подходили к приобретению животного", – подчеркнул депутат.

Козлов добавил, что помощь бездомным животным столичное правительство оказывает и через конкурс грантов мэра Москвы. В прошлом году власти поддержали восемь проектов, помогающих животным. Общая сумма выделенных средств составила 13,6 миллиона рублей.

Поддержать бездомных животных может любой житель столицы. На портале mos.ru работает специальный благотворительный сервис, принимающий пожертвования от москвичей.

Ранее Александр Козлов сообщил, что правительство поддержало законопроект Мосгордумы и Мособлдумы об усилении ответственности за несанкционированные свалки. Инициатива предлагает увеличить штрафы, сделав их сопоставимыми с нарушениями.