В правительстве поддержали проект об усилении ответственности за незаконные свалки

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Правительство поддержало законопроект Мосгордумы и Мособлдумы об усилении ответственности за несанкционированные свалки. Об этом в беседе с Агентством "Москва" сообщил председатель комиссии МГД по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.
"Правительство России поддержало законопроект, подготовленный Московской городской думой и Московской областной думой, об усилении ответственности для лиц, создающих несанкционированные свалки в наших лесах, полях, у водоемов, на иных территориях", – отметил он.
Депутат указал, что данный законопроект должен помочь предотвратить возникновение таких свалок.
"Многие регионы также поддержали нашу инициативу, потому что и у них существует эта проблема. На ликвидацию нелегальных свалок приходится изыскивать миллионы рублей, а штрафы в настоящее время за вываливание отходов с грузовых транспортных средств в неположенном месте довольно мизерные – 1–2 тысячи рублей. И это не пугает предприимчивых дельцов. За вывоз мусора они получают значительно больше, поэтому продолжают заниматься правонарушением, наносить вред окружающей среде, муниципалитетам", – подчеркнул Козлов.
Он добавил, что, согласно разработанной инициативе, предложено увеличить штрафы, которые будут сопоставимы с нарушениями.
"За сброс мусора с грузовиков в неположенном месте индивидуальным предпринимателям будет грозить штраф от 60 до 80 тысяч рублей, юридическим лицам – от 100 до 120 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф вырастет до 80–100 тысяч рублей, а транспортные средства конфискуют. Юридические лица, в свою очередь, будут оштрафованы на сумму от 150 до 200 тысяч рублей также с конфискацией транспортных средств в случае повторного нарушения", – пояснил парламентарий.
Кроме того, планируется дополнительно использовать информацию с камер наблюдения для выявления правонарушителей.
"Такие фотоловушки эффективно работают даже ночью и будут помогать инспекторам экологического надзора в круглосуточном режиме держать под контролем большие территории", – заключил депутат.
Ранее журналист телеканала "Россия 1" Евгений Попов поддержал разработанный сенатором Андреем Кутеповым законопроект, обязывающий производителей полностью утилизировать выпущенную пластиковую упаковку после утраты ее потребительских свойств. Согласно действующим в настоящее время законам, нормативы утилизации разных типов упаковки составляют от 10 до 45%.
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