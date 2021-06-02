Попов поддержал идею об обязательной утилизации всей производимой пластиковой упаковки

Фото: Мария Попова

Журналист телеканала "Россия 1" Евгений Попов поддержал разработанный сенатором Андреем Кутеповым законопроект, обязывающий производителей полностью утилизировать выпущенную пластиковую упаковку после утраты ее потребительских свойств.

Согласно действующим в настоящее время законам, нормативы утилизации разных типов упаковки составляют от 10 до 45%.

"Переработка позволяет сделать пластик почти безвредным для окружающей среды. Из него производят строительные материалы, дорожное покрытие и много других полезных вещей. При правильном подходе использование пластика становится практически безотходным", – заявил Попов.

По его словам, большое значение в вопросе эффективности переработки пластика в будущем получит экологическая грамотность населения.

"Ежегодно каждый человек выбрасывает около полутонны отходов, более половины из них можно использовать вторично. Сейчас появились новые технологии, строятся предприятия по сортировке и переработке. Но людям следует серьезно отнестись к этой проблеме", – отметил журналист.

Как подчеркнула лидер экологического волонтерского движения "Зеленые Раменки" Татьяна Орлова, просвещение граждан требует значительных усилий, поскольку россияне разделяют огромное количество мифов об утилизации мусора.

"Нужна многолетняя и кропотливая разъяснительная работа. Жители должны понимать, во что превратится их пластиковая бутылка, какие последствия будут из-за пренебрежительного отношения к природе", – полагает она.

Также, по мнению Попова, необходимо проведение комплексной работы с производителями пластика, в том числе с применением штрафов.

"Что касается изготовителей пластика, предлагаю активнее использовать зарубежный опыт и значительно увеличить штрафы для нарушителей экологических норм. Одновременно надо поощрять те компании, которые будут заниматься вторичной переработкой своей продукции", – подытожил Попов.

Ранее сообщалось, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) намерен ввести поэтапный запрет на использование одноразового пластика, в том числе пакетов. Стратегия развития до 2025 года подразумевает поэтапный отказ от ввоза и производства опасных полимеров.