Попов поддержал идею об обязательной утилизации всей производимой пластиковой упаковки

Фото: Мария Попова
Журналист телеканала "Россия 1" Евгений Попов поддержал разработанный сенатором Андреем Кутеповым законопроект, обязывающий производителей полностью утилизировать выпущенную пластиковую упаковку после утраты ее потребительских свойств.
Согласно действующим в настоящее время законам, нормативы утилизации разных типов упаковки составляют от 10 до 45%.
"Переработка позволяет сделать пластик почти безвредным для окружающей среды. Из него производят строительные материалы, дорожное покрытие и много других полезных вещей. При правильном подходе использование пластика становится практически безотходным", – заявил Попов.
По его словам, большое значение в вопросе эффективности переработки пластика в будущем получит экологическая грамотность населения.
"Ежегодно каждый человек выбрасывает около полутонны отходов, более половины из них можно использовать вторично. Сейчас появились новые технологии, строятся предприятия по сортировке и переработке. Но людям следует серьезно отнестись к этой проблеме", – отметил журналист.
Как подчеркнула лидер экологического волонтерского движения "Зеленые Раменки" Татьяна Орлова, просвещение граждан требует значительных усилий, поскольку россияне разделяют огромное количество мифов об утилизации мусора.
"Нужна многолетняя и кропотливая разъяснительная работа. Жители должны понимать, во что превратится их пластиковая бутылка, какие последствия будут из-за пренебрежительного отношения к природе", – полагает она.
Также, по мнению Попова, необходимо проведение комплексной работы с производителями пластика, в том числе с применением штрафов.
"Что касается изготовителей пластика, предлагаю активнее использовать зарубежный опыт и значительно увеличить штрафы для нарушителей экологических норм. Одновременно надо поощрять те компании, которые будут заниматься вторичной переработкой своей продукции", – подытожил Попов.
Ранее сообщалось, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) намерен ввести поэтапный запрет на использование одноразового пластика, в том числе пакетов. Стратегия развития до 2025 года подразумевает поэтапный отказ от ввоза и производства опасных полимеров.
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