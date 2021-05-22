Евгений Попов: необходимо сохранить Крылатский лес в неприкосновенности

Фото: instagram.com/popovrtr
Журналист телеканала "Россия 1" провел встречу с жителями района Крылатское. На ней обсуждались вопросы по развитию и обустройству экотропы.
"Недавно мы провели пикеты, в которых выяснили мнение жителей, в том числе, и по обустройству Крылатского леса. Почти 1 000 горожан высказалась против проекта. Наш следующий шаг – получение финального документа от департамента природопользования и охраны окружающей среды, который отменит обустройство экотропы. Для этого планирую подготовить коллективное обращение", – сказал Попов.
По его словам, встреча с представителями ведомства должна состояться на следующей неделе.
Уточняется, что вопрос обустройства Крылатского леса является резонансным. Еще в феврале журналист общался с жителями, чтобы узнать их мнение на данную тему.
Часть горожан поддержала идею о том, чтобы установить скамейки и урны. Другие высказались против вмешательства в природу.
"Жители района очень настороженно относятся к любым попыткам вмешательства в природные места отдыха. По просьбам активных горожан были подготовлены несколько вариантов обустройства – без асфальта и бетона. Но большинство выступило за неприкосновенность леса", – добавила муниципальный депутат района Крылатское Юлия Пахомова.
Попов добавил, что штрафы за нарушение различных экологических норм, в том числе за свалки строительного и бытового мусора на территории леса, необходимо увеличивать.
"У жителей должна быть возможность дышать чистым воздухом и наслаждаться красотой Крылатских холмов", – заключил он.
Ранее Попов выразил мнение, что россиянам необходимо пояснять цели и суть реформы обращения с отходами. В России пока только формируется экологическая культура. В этой связи возрастает важность миссии жителей, ведущих разъяснительную работу о необходимости раздельного сбора отходов.
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